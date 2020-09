Repubblica: si complica la pista Wolverhampton, Ghoulam rischia di rimanere al Napoli

Repubblica parla oggi dei calciatori scontenti in casa Napoli, tra di loro anche Ghoulam che non ha più un suo posto in squadra, ma a causa del suo alto stipendio non riesce a trovare un nuovo club

Nella scorsa stagione era “desaparecido” e il suo status non è cambiato, anche se Gattuso gli ha dato spazio in qualche amichevole. Il terzino algerino continua a essere un corpo estraneo e avrebbe bisogno di cambiare aria. Ma il suo ingaggio da top player (3.5 milioni) ne rende difficile la cessione. Al momento s’è complicata anche la pista Wolverhampton e Ghoulam rischia di rimanere al Napoli, con il suo carico di malumore.