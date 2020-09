Repubblica: esame Suarez, indagato per corruzione anche il professor Rocca

Il motivo è che senza l’esaminatore non sarebbe stato possibile pilotare il test dell’uruguaiano. E’ il terzo, dopo la rettrice Grego Bolli e il direttore Olivieri.

Spunta un terzo indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sull’esame falso di Luis Suarez. Si tratta dell’esaminatore dell’uruguaiano, il professor Lorenzo Rocca. Il suo nome si aggiunge a quelli della rettrice Giuliana Grego Bolli e del direttore generale dell’Ateneo perugino, Simone Olivieri.

Repubblica, che dà la notizia, scrive:

“L’iscrizione di Rocca sul registro degli indagati per concorso in corruzione (di cui ha dato conto ieri la Verità) è conseguenza logica: senza l’appoggio dell’esaminatore, infatti, non sarebbe stato possibile pilotare il test”.