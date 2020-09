L’esaminatore di Suarez: «In due lo abbiamo sentito più volte coniugare correttamente i verbi» 

Repubblica intervista Lorenzo Rocca l’esaminatore di Luis Suarez nell’esame di italiano sostenuto a Perugia. Indagato. Dice di essere solo «l’ultima ruota del carro».

Rocca viene chiamato in causa dalla professoressa Spina in una delle intercettazioni. La Spina dice di averlo chiamato e concordato con lui i temi dell’esame. Rocca si difende:

« Tutto va contestualizzato. Le intercettazioni sono solo una parte di un tutto . C’è un’inchiesta in corso… quello che posso dire, d’accordo con il mio avvocato, è che ho deciso di non avvalermi della facoltà di non rispondere. Martedì sono stato convocato dal pm e ho avuto un lungo colloquio, assolutamente sereno e pacato, nel segno della massima cordialità e del rispetto reciproco».

Di Suarez nelle intercettazioni si dice che non sa coniugare i verbi e che parla all’infinito. Rocca risponde anche su questo, negando.

«No guardi, quel riferimento al fatto che Suarez parlasse solo per verbi all’infinito non corrisponde a quello che abbiamo constatato. Non l’ho sentito solo con le mie orecchie: come le dicevo gli esaminatori sono sempre in due, e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugare correttamente i verbi».