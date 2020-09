Parma-Napoli, Liverani non convoca Gervinho

L’elenco dei giocatori a disposizione del tecnico per il match di domani al Tardini contro la squadra di Gattuso

Il Parma ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di domani contro il Napoli per l’esordio in campionato. Nell’elenco non c’è Gervinho. Fuori anche Gagliolo.

Questa la lista ufficiale:

Portieri: Alastra, Rinaldi, Sepe

Difensori; B. ALves, Balogh, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Ricci

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kasa, Kucha, Simonetti

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati