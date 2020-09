CorSport: Parma e Sassuolo non venderanno biglietti, si entrerà allo stadio solo con inviti

I club emiliani accolgono solo parzialmente l’assist del governatore Bonaccini, per motivi di tempo e di ordine pubblico. I tagliandi andranno agli sponsor e ai loro invitati

Ieri l’Emilia Romagna ha emesso un’ordinanza che prevede la possibilità di aprire gli stadi della regione a mille tifosi per le partite in programma domenica, ovvero Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, “ha mandato su tutte le furie Conte e Spadafora” ma che rischia di concretizzarsi in un nulla di fatto poiché né Parma né Sassuolo hanno intenzione di mettere in vendita i tagliandi. Per una questione di tempo e di ordine pubblico.

“Il Tardini aprirà, ma il Parma non metterà in vendita biglietti. Riserverà posti a sponsor e ai loro invitati. Una sorta di reintegro per i ‘danni’ causati sotto vari punti di vista dalla prolungata chiusura per Covid e anche l’esigenza di avere sotto controllo chi entra nello stadio, cosa impossibile con tagliandi venduti online o alla biglietteria. Una formula che tranquillizza anche le forze di polizia per eventuali questioni di ordine pubblico”.

La stessa tendenza dovrebbe essere confermata per Sassuolo-Cagliari. Anche il Bologna dovrebbe procedere nello stesso modo per le prossime partite in casa contro Parma e Sassuolo. I mille spettatori accederanno allo stadio solo con invito.

“Una parte sarà destinata agli sponsor, l’altra ad alcune categorie impegnate in prima linea nella lotta al covid (infermieri, medici, ecc).