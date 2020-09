Parma-Empoli, il Tardini apre a mille tifosi

Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid-19. Già il Napoli ha aperto ai tifosi lo stadio durante il ritiro di Castel di Sangro, ma per l’amichevole con l’Empoli sarà la prima volta di uno stadio di Serie A ad ospitare i tifosi.

La nota de club spiega

“Seguendo le norme stabilite dalle autorità abbiamo ottenuto la possibilità di permettere l’accesso al Tardini per l’amichevole di domenica contro l’Empoli al numero massimo di persone consentito, ovvero mille persone. Vogliamo tornare ad aprire le porte del Tardini senza limitazioni di numero, per tornare a vivere le partite del Parma tutti insieme, ma per il momento è il massimo che ci è consentito. Siamo consapevoli che la normalità non è questa, ma allo stesso tempo vogliamo cercare di fare tutto il possibile per tornare ad avervi al nostro fianco”