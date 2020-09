Messi si presenta per il primo allenamento con Koeman (VIDEO)

L’argentino è arrivato pochi minuti fa al centro sportivo del Barcellona, dove si metterà a disposizione dell’allenatore olandese

Prima l’annuncio dell’addio, poi il dietrofront dopo che il Barcellona si è rifiutato di perderlo quest’estate a parametro zero: Lionel Messi vestirà la maglia blaugrana anche per la prossima stagione e quindi si è presentato al centro sportivo dei catalani per sostenere il suo primo allenamento stagionale sotto il nuovo allenatore Ronald Koeman, dopo aver provato a forzare la cessione col club.

#FCB 🔵🔴 ⚠ ÚLTIMA HORA 👀 ¡Leo Messi ya está en la Ciutat Esportiva! 📹 Así ha sido su llegada pic.twitter.com/g54LAKgXlX — Diario SPORT (@sport) September 7, 2020