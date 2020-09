Mattino: Napoli, trasferta lampo a Lisbona. Andata e ritorno nella stessa giornata

Sarà una trasferta lampo quella che vivrà il Napoli impegnato, stasera, nell’amichevole contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri partiranno in aereo stamattina e rientreranno a Capodichino subito dopo la partita. Martedì riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno. Lo scrive Il Mattino.

“Una trasferta lampo per gli azzurri che partiranno in aereo in mattinata per Lisbona e faranno rientro a Capodichino con un altro volo subito dopo la partita. Martedì riprenderà la preparazione a Castel Volturno con la settimana tipo di allenamenti in vista della sfida contro il Parma in programma domenica al Tardini alle 12.30″.