Maran: “Perin positivo, ma non era in allenamento. Il Napoli è una delle squadre più scomode”

Il tecnico del Genoa in conferenza stampa: “Era a casa con un po’ di febbre. Dobbiamo un po’ rivedere l’organizzazione. Valuterò fino alla fine le opzioni”

Alla vigilia della partita di campionato di domani contro il Napoli, il tecnico del Genoa, Maran, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Il tecnico ha iniziato confermando la positività al Covid del portiere della squadra, Matteo Perin.

“Gli indisponibili sono i soliti e in più si è aggiunto Perin che è positivo al tampone. Dobbiamo parlare col dottore, visto che era a casa con un po’ di febbre . L’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi hanno fatto il loro allenamento con serenità, spingendo. Dobbiamo un po’ rivedere l’organizzazione”.

Sulla partita:

“Come ogni settimana, ho bisogno di tutto il tempo necessario. Valuterò fino alla fine le opzioni. Il Napoli ha cambiato poco, incontriamo una delle squadre più scomode che si poteva incontrare, ben allenata . Al di là di chi scenderà in campo dovremo fare una partita con coraggio”.

Maran parla di Marchetti, secondo portiere

“Il giocatore ha un’applicazione quotidiana. Ho grandissima fiducia in quello che farà Federico. Il fatto che non è tanto che non gioca è uno stimolo”.