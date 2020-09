L’Eintracht Francoforte riapre lo stadio: ammessi 6.500 tifosi

Le autorità sanitarie cittadine hanno dato il via libera al piano del club tedesco, che dunque riapre per la prima giornata di campionato

L’Eintracht Francoforte potrà contare su 6.500 tifosi per l’esordio in Bundesliga: lo ha comunicato il club tedesco con una nota sul proprio sito ufficiale, in cui spiega di aver ottenuto il via libera delle autorità sanitarie cittadine.

Il dipartimento della Salute della città di Francoforte ha approvato questa mattina il parziale ritorno degli spettatori allo stadio per la gara inaugurale della Bundesliga contro l’Arminia Bielefeld. Sabato 19 settembre saranno ammessi 6.500 spettatori al Duetsche Bank Park. Sono passati più di sei mesi dall’ultima volta che la squadra ha giocato col pubblico.