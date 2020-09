Lega, decisione storica: sì ai fondi per la gestione dei diritti tv di Serie A

Lo scrive La Gazzetta dello Sport: i club hanno votato all’unanimità l’ingresso di fondi di private equity, che tratteranno le offerte per la Serie A

Un’altra vittoria per Paolo Dal Pino, il presidente della Lega Serie A, che ha ottenuto il voto unanime dei club per una svolta senza precedenti: le squadre infatti hanno dato l’ok per la creazione della media company, con l’ingresso di fondi di private equity nella società che verrà creata per la gestione dei diritti televisivi e commerciali, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Al momento, prosegue il quotidiano, ci sono due offerte per il 10% della media company.

Da una parte quella del trio Cvc, Advent e Fsi da 1,625 miliardi, dall’altra quella del duo Bain-Nb Renaissance da 1,35 miliardi, entrambe inoltre con meccanismo di minimi garantiti da 1,5 miliardi di ricavi annui, anche se con modalità diverse. Una decisione al riguardo verrà presa entro la fine del mese.