La Premier licenzia Suning (che non pagava): in Cina diritti tv a Tencent Sports

La Holding proprietaria dell’Inter è stata sostituita da un impero multimediale. Metà dei match saranno visibili gratis

Per la prossima stagione le partite di Premier League in Cina saranno trasmesse dalla piattaforma di media sportivi digitali Tencent Sports. I club hanno votato all’unanimità dopo aver rotto con due anni di anticipo – abbastanza clamorosamente – con la PPTV di Suning, la holding proprietaria tra l’altro dell’Inter. Una mossa che aveva creato un buco finanziario enorme alle sue stesse finanze: 630 milioni di euro. Ora la toppa.

Inoltre – scrive Calcio e Finanza – per la prima volta a livello globale, i club della Premier League potranno condividere brevi clip durante le partite per interagire direttamente con i loro tifosi in Cina.