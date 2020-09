Suning non paga, e la Premier annulla un contratto con la tv cinese da 630 milioni

La holding proprietaria dell’Inter non ha pagato una rata da 180 milioni scatenando la reazione della lega. Ma c’è in ballo anche un disputa diplomatica tra Inghilterra e Cina. Il danno economico è enorme

La Premier League ha annullato il contratto che assegnava i diritti tv del campionato in ​​Cina alla PPTV di Suning, la holding proprietaria tra l’altro anche dell’Inter, con due anni di anticipo, creando un buco finanziario enorme alle sue stesse finanze: 630 milioni di euro.

La conclusione unilaterale dell’accordo con l’emittente digitale (una divisione del conglomerato cinese Suning Holdings) – scrive il Guardian – è dovuta al mancato pagamento di una rata da 160 milioni di sterline, quella di marzo. PP Sports aveva sottoscritto nel novembre 2016 con il campionato inglese un accordo da 564 milioni di sterline (630 milioni di euro circa) per i diritti della trasmissione live delle partite della Premier dal 2019 al 2022, tra pacchetti in chiaro e in abbonamento. All’epoca fu il contratto tv più ricco firmato dalla Premier League.

L’ha ufficializzato la stessa Premier con una dichiarazione rilasciata mentre era ancora in corso una riunione di tutti i club.

Fonti della Lega sottolineano che il motivo della risoluzione del contratto è finanziario, non politico, allontanandolo da ogni ricaduta causata dai rapporti sempre più difficili tra il governo britannico e quello cinese. A luglio, dopo che le partite della Premier League erano state relegate dall’emittente statale cinese CCTV a canali secondari, alcuni commentatori collegarono la cosa alla battaglia del 5g: il governo inglese aveva estromesso il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei dalla gara per la costruzione delle reti mobili 5G britanniche.

PP Sports detiene i diritti esclusivi sugli altri quattro maggiori campionati europei: Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Nel 2016, Suning ha acquistato l’Inter per 240 milioni di sterline.