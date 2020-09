Italia, per Insigne promozione piena: “Novanta minuti a pieno ritmo con ripartenze e guizzi a raffica”

Tutti voti alti, da parte dei quotidiani, alla prestazione del capitano del Napoli contro l’Olanda. Si va dal 6,5 al 7,5

L’Italia di Roberto Mancini ha battuto ieri sera l’Olanda con un’ottima prestazione. A convincere è stato anche il capitano del Napoli, rimasto in campo per tutta la partita. Oggi i quotidiani gli regalano tutti voti alti in pagella. Si va dal 6,5 del Corriere della Sera al 7,5 di Repubblica.

Il Corriere dello Sport gli regala un 7:

“Novanta minuti a pieno ritmo, con continue ripartenze, con guizzi a raffica. Lavora sodo e bene al fianco di Immobile: i due si trovano come ai tempi di Pescara”.

Stesso voto per la Gazzetta:

“Sincronismi perfetti con Spinazzola, quando si accentra fa cose da rifinitore: due volte per Immobile, la seconda «chiama» il suo assist. E quanto corre”

Più favorevole, di mezzo punto, il giudizio di Repubblica:

“Dilata le maglie fragili della difesa orange”.

Mentre il Corriere della Sera, che in pagella gli mette 6,5, punta il dito sul tiro a giro che ancora non va a segno.

“L’intesa con Spinazzola sulla sinistra è una delle cose migliori. Il suo tiro a giro, ancora no“.