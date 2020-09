In Nigeria nasce il primo club Napoli dedicato a Osimhen

Si chiama VICTORy Nigeria. A promuoverlo è stato un membro della Croce Rossa Internazionale nativo di Torre del Greco. Ora spera di far arrivare maglie numero 15 per i bambini del posto

In Nigeria, ad Abuja, è nato il primo club Napoli dedicato a Victor Osimhen. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“E così è nato il primo Napoli club chiamato VICTORy Nigeria. Ad Abuja, la nuova capitale. A promuoverlo è stato Giuseppe Magliulo, nativo di Torre del Greco e membro della Croce Rossa Internazionale. È rimasto colpito dal fatto che i ragazzini giochino lì tutti con maglie di squadra di Premier, al tempo stesso però la popolarità di Osimhen è notevole e così con un gruppo di nigeriani, con in testa Braimah Suleman, ha fondato il club. Ora sperano di far arrivare delle maglie con il «15» dell’attaccante nigeriano per far felici tanti bambini che hanno come idolo il nuovo centravanti del Napoli. Ma presto si scatenerà la mania anche a Castel Volturno, dove vive una grande comunità nigeriana, che supera le venti mila persone”.