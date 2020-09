Gazzetta: Ilicic torna a Zingonia. L’Atalanta prepara un graduale programma di recupero (anche psicologico)

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, domani Josip Ilicic tornerà nel centro sportivo di Zingonia dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalla squadra per motivi che non sono mai stati chiariti. Si è parlato della sua difficoltà a metabolizzare quanto accaduto a Bergamo durante la fase più critica dell’epidemia di Covid, ma non ci sono mai state certezze.

Domani, però, Ilicic farà rientro alla base. Il suo ritorno sarà graduale, scrive la rosea.

“Un ritorno che passerà ovviamente da un primo confronto con lo staff medico, oltre che tecnico, dell’Atalanta. Gli specialisti che in questi due mesi abbondanti sperano di aver accompagnato lo sloveno verso l’uscita dall’incubo non vedono controindicazioni: anzi, il fatto di ricominciare pian piano ad allenarsi può confermare e rafforzare i progressi già evidenziati da Josip negli ultimi tempi, anche dal punto di vista dello stato fisico. E’ prevedibile che possa servirgli tutto il mese di settembre per ritrovarsi, e ritrovare una condizione che gli consenta poi di lavorare con modalità e ritmi simili a quelli del resto del gruppo. Ma le risposte più importanti saranno ovviamente quelle psicologiche, ed è in questo campo che non ci sono ancora certezze: tutto dipenderà dal giocatore e dai segnali che lancerà via via. L’Atalanta non ha fissato scadenze per rivederlo in campo: anche in questo caso esiste al massimo un’ipotesi di rientro, che fra ottimismo e realismo si può calendarizzare nel mese di novembre. Ma nessuno farà fretta a Ilicic e nessuno ne ha, tranne una: riabbracciarlo, rivederlo dove lo hanno sempre visto, dirgli bentornato”.