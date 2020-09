Il Mattino: Gattuso non vuole la penale di 7 milioni nel rinnovo col Napoli

A metà settembre è previsto a Lisbona un incontro con Jorge Mendes. L’allenatore non vuole sentirsi ingabbiato, per De Laurentiis è una consuetudine

Il Napoli, oltre ad avere le idee poco chiare sulla rosa (adesso è sul mercato anche Fabian Ruiz, dopo Demme, Milik, Koulibaly), non ha certezze nemmeno in panchina. Come del resto il Napolista vi ha scritto tempo fa.

Come scrive Il Mattino, c’è ancora aperta la grana rinnovo Gattuso. Un incontro, scrive il quotidiano, potrebbe esserci a metà settembre a Lisbona in occasione dell’amichevole che il Napoli sta organizzando con lo Sporting.

A Lisbona perché lì c’è Jorge Mendes procuratore di Gattuso. L’allenatore calabrese non vuole la clausola di 7 milioni che De Laurentiis ha previsto nel suo prossimo contratto. Gattuso non ama sentirsi intrappolato. De Laurentiis, invece, è abituato a contratti del genere che sono consuetudine nel cinema.

Gattuso, che Il Mattino descrive come spensierato, ha un contratto

fino al 30 giugno del 2021 prevede un compenso di 1,4 milioni di euro e i diritti di immagine al 50 per cento ceduti al club azzurro.