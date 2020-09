Il Fatto: Campania, 72 ventilatori polmonari inutilizzabili perché configurati in tedesco

Sono stati consegnati, insieme a tre ospedali modulati, durante il lockdown. Disimballati a inizio settembre, si è scoperto che hanno interfaccia in tedesco e specifiche diverse da quelle del contratto

Sul Fatto Quotidiano il caso di 72 ventilatori polmonari a disposizione della Campania per fronteggiare il Covid ma di fatto inutilizzabili perché contenenti istruzioni in tedesco.

I ventilatori sono stati consegnati insieme a tre ospedali modulari dall’impresa Med durante il lockdown. Sono rimasti nei cartoni fino a inizio settembre, poi sono stati disimballati. Ma si è scoperto che non possono essere collaudati perché hanno l’interfaccia solo in lingua tedesca.

“Per scoprire, come si legge su tre lettere inviate all’Asl Napoli 1 dalla Hospital Consulting, l’azienda incaricata di effettuare i collaudi delle apparecchiature elettromedicali, che i 72 ventilatori sono allo

stato inutilizzabili. Hanno inoltre specifiche tecniche diverse da quelle indicate nel contratto. E non sarebbero conformi alle verifiche di sicurezza elettrica“.