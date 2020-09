Il Banfield vittima delle fake news: «James all’Everton a costo zero, non ci spetta nulla»

“Sfortunatamente, per il passaggio di James Rodríguez dal Real Madrid all’Everton al Banfield non ci spettano soldi. La transazione è stata effettuata a costo zero, come se fosse un giocatore svincolato. Le consultazioni pertinenti sono già state fatte con i due club coinvolti e con le organizzazioni corrispondenti. In tutti i casi ci hanno confermato che il club non riceverà denaro come premio di solidarietà ”, ha detto il tesoriere del Banfield, Ignacio Uzquiza. La transazione è stata, come se fosse un giocatore svincolato. Le consultazioni pertinenti sono già state fatte con i due club coinvolti e con le organizzazioni corrispondenti. In tutti i casi ci hanno confermato che il club non riceverà denaro come premio di solidarietà ”, ha detto il tesoriere del Banfield,

La vicenda è molto interessante, non solo perché molto spesso quel che riportano i giornali e gli esperti è falso. E nel caso del calciomercato è facile che circolino notizie gonfiate nell’interesse di quel direttore sportivo o di quel procuratore. Non è facile districarsi nella giungla di informazioni e anche i migliori possono incorrere in errori. Purtroppo, però, in breve tempo la notizia (falsa) diventa di dominio comune ed è impossibile far credere che la verità è un’altra. Per settimane, si è scritto di James all’Everton per 25 milioni. I poveri dirigenti del Banfield si sono mossi per incassare quanto loro dovuto e si sono sentiti rispondere: “ma ancora credete ai giornalisti?”.