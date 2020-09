Ennesima papera di Kepa (VIDEO), il Chelsea vicino a Mendy. Che farà Meret?

Il portiere ha servito a Mané la palla del 2-0 del Liverpool. I Blues vicinissimi a Mendy. Si erano informati su Meret che spinge perché vuole giocare

Nonostante le rassicuranti dichiarazioni di Lampard, al Chelsea hanno capito che hanno bisogno di un altro portiere. Sembra chiusa la lunghissima trattativa con il Rennes per Mendy. Trattativa che va avanti da un bel po’. Per Fabrizio Romano l’affare è chiuso.

Edouard Mendy to Chelsea is 100% done and also signed. The announcement will be on next week. 🔵🤝 #CFC #Chelsea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020

Intanto Kepa oggi ha commesso un altro clamoroso errore, ha servito a Mané il pallone del momentaneo 2-0 del Liverpool contro il Chelsea. Partita segnata dall’espulsione di Christensen a fine primo tempo. Nella ripresa, doppietta di Mané: il secondo su regalo di Kepa. Nel secondo tempo, esordio di Thiango Alcantara nel Liverpool. Jorginho ha anche sbagliato il rigore., se lo è fatto parare da Alisson. Per il Chelsea si prospetta la prima sconfitta stagionale dopo la vittoria un po’ fortunosa all’esordio contro l’ottimo Brighton.

KEPA WITH THE ASSIST

WHAT CAN’T HE DO

HE CAN BE MANAGER

HE CAN BE PLAYMAKER

THE GREATEST EVER pic.twitter.com/b7hoXFsIEP — Mallorca 🤍 (@darth_zizou) September 20, 2020

Ma c’è un altro portiere che potrebbe movimentare il mercato ed è Meret. Oggi a Parma ha giocato Ospina. Il procuratore di Meret, Pastorello, ha chiesto che il suo assistito giochi. A Napoli o altrove. Il Chelsea si è interessato a lui, nel caso in cui l’affare Mendy non dovesse chiudersi. Meret ha mercato. È considerato il miglior portiere under 24 in circolazione.