Il Conte zen: “Devo imparare a godermi il percorso, spesso me ne dimentico”

Dopo un anno passato tra lamentele e messaggi trasversali alla società ora scopre la serenità del carpe diem: “L’Inter non è obbligata a vincere”

Il momento di lucidità di Antonio Conte lascia tutti un po’ stupiti. E’ la prima conferenza stampa della stagione, la vigilia del debutto in campionato dell’Inter. E’ ancora tutto rose e fiori. Ma quella del tecnico più ossessionato e ossessivo della Serie A è più di una frase di circostanza. E’ un segno di pace, è autoterapia. Una inaspettata rilettura del carpe diem.

Dopo un anno passato a mandare messaggi trasversali alla società, a lamentarsi di tutto e di più, a minacciare l’addio a giornate alterne, ora Conte vuole godersi il viaggio, più che la destinazione. E’ un cambio di prospettiva rivoluzionario:

“Non abbiamo l’obbligo di vincere, ma di provarci. Ci vuole anche fortuna come si è visto nella finale di Europa League: abbiamo avuto una grande occasione con Lukaku e a 10’ dalla fine è arrivato l’autogol. Abbiamo l’ambizione di ribadire la credibilità conquistata nella passata stagione sia in Italia che in Europa”.