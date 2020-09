CorSport: Milik non è ancora convinto dei bonus offerti dalla Roma

Il polacco sta valutando. Ieri ha avuto un incontro con l’agente (presente anche suo padre) che oggi incontrerà la Roma per cercare di trovare un accordo

Il Corriere dello Sport scrive che Milik non è ancora del tutto convinto dell’offerta della Roma. “E’ tutta una questione di bonus”.

Fienga è al lavoro per perfezionare l’accordo con il polacco, cosa non facile, scrive il quotidiano sportivo, anche se le parti sembrano adesso molto vicine.

“ Ieri il procuratore di Milik, Pantak, ha avuto una riunione con il giocatore, presente il padre e in queste ore arriverà a Roma con l’intenzione di trovare l’accordo . L’attaccante avrebbe preferito la ribalta internazionale a livello di Champions, aveva sperato nella Juventus, che da un mese invece ha scelto Dzeko”.

Ad ogni modo, il divorzio dal Napoli è sempre più vicino.

“Arek sta valutando l’offerta della Roma, è una questione di bonus, compreso quello per l’eventuale conquista della Scarpa d’Oro. Deve ancora convincersi del tutto. Il suo agente è in arrivo nella Capitale per attivare a una soluzione”.