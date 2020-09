CorSport: Milik alla Roma per 5 milioni più Under e un calciatore della Primavera (forse Bouah)

Il quotidiano sportivo non ha dubbi sul fatto che Dzeko passerà alla Juve innescando il domino di mercato che riguarda anche il Napoli. Non saranno inseriti altri giocatori (come Maksimovic)

La Juve è alle prese con la trattativa per Suarez (che però pare essersi allontanato per la promessa fatta dal Barcellona a Messi di tenere il Pistolero se la Pulce deciderà di restare). Dzeko rimane sulle spine. Secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco finirà con l’indossare la maglia bianconera. Scrive:

La Roma ha offerto a Milik un quinquennale da circa 5 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Il quotidiano sportivo dà anche le cifre a cui presumibilmente si chiuderà la trattativa dei giallorossi con il Napoli.

“Visto che De Laurentiis valuta Milik 40 milioni, nonostante la scadenza 2021, e la Roma ne chiede 35 per Ünder, l’ipotesi è che il conguaglio economico possa essere intorno ai 5 milioni, con l’aggiunta di un giovane della Primavera. Non Alessio Riccardi, però, che De Sanctis ha ceduto in prestito al Pescara, pagandogli quasi tutto lo stipendio da 800.000 lordi per un campionato di Serie B che possa valorizzarlo. Quando si tratterà di trovare la quadra, Roma e Napoli individueranno un altro ragazzo da inserire nella trattativa. Un nome plausibile è il terzino Bouah, classe 2001 come Riccardi. In ogni caso, non dovrebbero essere coinvolti altri calciatori: la Roma ha bisogno di un difensore, oltre a Smalling per il quale Fienga sta stringendo con il Manchester United, ma Maksimovic non farà parte dell’operazione“.