Condò: “Osimhen ha interrotto l’ora di nulla e di sbadigli del Napoli”

Su Repubblica, Paolo Condò analizza le partite di Juve e Napoli, di ieri. Elogia Kulusevski e Osimhen. Del nigeriano e del suo impatto sulla partita del Tardini scrive:

“il Napoli che, dopo un’ora di poco, per non dire di nulla, ha svoltato con decisione una volta entrato Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato abbastanza impressionante per l’energia che ha aggiunto, per il cambio di modulo che ha dettato a Gattuso — Lozano e Insigne larghi, lui davanti a Mertens, 4-2-3-1 o 4-4-2 ultra offensivo che dir si voglia — e la naturalezza con la quale la squadra l’ha assorbito, traendone il meglio. Dopo quell’ora di sbadigli il Napoli ha vinto in quattro e quattr’otto, sbrigando la pratica Parma come si fosse ricordato che il cartellino andava timbrato”.