Borriello: “Al San Paolo si possono riportare 17mila tifosi in sicurezza”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Il tifoso non è un barbaro come viene considerato. Con una capienza così ridotta è facile gestire afflusso e deflusso”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Al San Paolo si possono riportare i tifosi così come auspica il viceministro Sileri. La capienza sarebbe intorno ai 17mila. In piena sicurezza e rispettando tutti i protocolli si può riaprire. Il tifoso non è un barbaro così come invece viene considerato. L’ingresso dei tifosi è facile. Con una capienza così ridotta è facile gestire l’afflusso ed il deflusso delle persone. Benedette Universiadi che ci hanno consegnato uno Stadio efficiente e di grande livello. Per Napoli-Atalanta vogliamo un impianto con 17mila persone”.