Anche Vigorito è negativo al tampone (aveva viaggiato con De Laurentiis)

È arrivato il risultato per il presidente del Benevento. Nel pomeriggio è arrivata l’esito negativo anche per Lotito

Piano piano, emerge che Aurelio De Laurentiis non è stato un untore. Non per altro, ma perché ha sempre indossato la mascherina (tranne che in quel video che lo immortala all’uscita dall’hotel, nel breve tratto tra l’albergo e l’automobile) e perché ha sempre osservato la distanza dai propri interlocutori. E infatti dopo Claudio Lotito, presidente della Lazio, anche Oreste Vigorito è risultato negativo al tampone pur avendo volato con il presidente del Napoli.