Tutti negativi i test dell’Atletico per il coronavirus

Lo riporta Marca, sottolineando che il Cholo può tirare un sospiro di sollievo in vista della sfida di Champions di questa sera contro il Lipsia

Buone notizie per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che attende questa sera la sfida dei quarti di finale di Champions contro il Lipsia. Dopo i due positivi rilevati nei giorni scorsi (Angel Correa e Sime Vrsaljko), era salita l’ansia e l’attesa che non ci fossero le condizioni sanitarie per disputare la gara. È arrivata invece, come riporta Marca, il risultato della nuova tornata i test per la squadra che ha confermato che non vi sono positivi