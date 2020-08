Sky: Insigne, arriva l’esito degli esami. Servirà una corsa contro il tempo per esserci col Barcellona

La risonanza magnetica ha evidenziato un’infiammazione all’inserzione dell’adduttore della coscia sinistra. Non si sa se ci sarà in Champions

Un cauto ottimismo: è questo quanto filtra dal Napoli dopo l’esito degli esami strumentali svolti in giornata. Lo riporta Sky Sport, che riferisce di un’infiammazione di un’inserzione dell’adduttore evidenziata dalla risonanza magnetica.

La situazione clinica è migliorata, ma al momento è impossibile stabilire se sarà in grado di essere della partita col Barcellona. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà alle terapie del caso e poi di concerto con lo staff medico deciderà come muoversi. Insigne proverà in una corsa contro il tempo ad essere disponibile.