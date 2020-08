Schira: Gilardino ha rifiutato la Primavera del Napoli. Il nuovo tecnico sarà Cascione

Su Twitter. Il Campione del Mondo 2006 ripartirà dalla panchina del Siena in Serie D

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter che Alberto Gilardino ha rifiutato, ieri, la proposta del Napoli di allenare la Primavera azzurra. A guidare la squadra sarà Emanuel Cascione. Gilardino sembra aver chiuso l’accordo con il Siena per dirigere la panchina del club toscano.

