Saranno queste le nuove maglie del Napoli?

Non sono ancora state presentate ufficialmente ma sembra che siano già apparse sullo store azzurro

Non vi sono certezze dal momento che le maglie per la prossima stagione del Napoli non sono ancora state ufficialmente presentate, ma dalle indiscrezioni che arrivano potrebbero essere queste.

Sembra infatti che oggi proprio lo store online azzurri le abbia fatte vedere in anteprima forse per un errore.

Si attende comunque la presentazione ufficiale che con ogni probabilità avverrà durante il ritiro del Napoli a Castel di Sangro