Rrahmani: “Sono un difensore aggressivo, il Napoli è una grande squadra”

Il difensore è stato presentato in conferenza stampa: “Spero di fare gol per questa maglia, non è tanta la differenza con le big del campionato”

Amir Rrahmani, acquistato dal Napoli a gennaio, è stato presentato insieme a Victor Osimhen in conferenza stampa. Il difensore ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti.

Non mi aspettavo tutto questo, a Verona ho dato il massimo e non pensavo che le statistiche fossero così buone.

Che tipo di difensore sei?

Sono aggressivo, sono forte nei duelli aerei ma anche a terra: queste sono le mie caratteristiche principali.

Cambia qualcosa per te giocare a tre o a quattro? Sei molto bravo di testa: garantisci qualche gol?

È il secondo anno che ho giocato con tre difensori, mentre in tutti gli altri casi ho sempre giocato a quattro: non è qualcosa di nuovo. Per i gol, non ho segnato al primo anno in Serie A, ma sono quello che ha tirato di più e sono stato sfortunato. Spero di fare però qualche gol col Napoli.

Che distanza c’è tra il Napoli e le migliori in Serie A?

Non penso che la differenza sia tanta, il Napoli è già una grande squadra e ha vinto la Coppa Italia. Penso soltanto che dobbiamo dare il massimo in allenamento ogni giorno, poi cosa succederà non possiamo saperlo già.

Puoi giocare anche da esterno nella difesa a quattro o è una pazzia?

Ho giocato a volte da terzo nella difesa a tre e talvolta anche a quattro, quindi di certo non gli direi di no. A destra sarebbe sicuramente più facile che a sinistra.

Come mai hai scelto il Napoli?

Il Napoli mi ha cercato fin da subito, hanno mostrato molto interesse e quindi è diventata la mia prima scelta, sono sempre stato sicuro di questo e non ho mai pensato ad altro.