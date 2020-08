Roma, i positivi salgono a 4. Ora c’è anche Kluivert

Il calciatore ha trascorso le vacanze in Olanda e ad Ibiza. Anche per lui sono previste due settimane di isolamento.

I positivi nella Roma aumentano. Nel giro di poche ore, è risultato contagiato anche Justin Kluivert.Il calciatore è risultato positivo al tampone al rientro dalle vacanze trascorse in Olanda e a Ibiza. E’ il quarto caso nella Roma, dopo Mirante, Peres e Perez. Anche lui dovrà restare in isolamento per due settimane, come previsto dal protocollo.