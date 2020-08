Quattro dipendenti positivi, il sindaco di Ercolano chiude il Comune

Sul Mattino. Appartengono tutti allo stesso ufficio tecnico. Infettati anche due familiari di uno di loro. Nessuno è stato in vacanza fuori dalla Campania.

Nel Comune di Ercolano sono stati trovati quattro dipendenti positivi. Cosa che ha spinto il sindaco della cittadina vesuviana a chiudere gli uffici e a decretare lo smart working per tutti. Lo riporta il Mattino.

I quattro appartengono allo stesso ufficio tecnico, ci sono poi due familiari di uno di loro risultati pure positivi. Nelle prossime saranno sanificati i locali e sottoposti a tampone tutti coloro che sono entrati in contatto con gli infetti. Il problema, però, è che non si capisce da dove proviene il contagio, visto che nessuno dei quattro è stato in vacanza fuori dalla Campania.

Il quotidiano riporta le parole del sindaco Ciro Buonajuto.

«È stata una decisione forte e coraggiosa quella di chiudere gli uffici comunali, ma doverosa per salvaguardare la salute di tutti i dipendenti. Abbiamo provveduto a chiudere e sanificare immediatamente l’ufficio interessato e via via provvederemo alla sanificazione di tutti gli edifici. La salute e la sicurezza hanno la priorità. La nostra attenzione resta massima e stiamo mettendo in campo ogni azione, di concerto con i vertici dell’Asl, per circoscrivere e limitare la diffusione di questi contatti. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei rapporti ed abbiamo predisposto i tamponi. Ma, ribadisco, chi veramente può far qualcosa sono i cittadini con i loro comportamenti e l’assunzione di responsabilità».