Pedullà: il City offre 63 milioni più bonus per Koulibaly

Su Twitter. Il Napoli chiede almeno 70 milioni come base fissa. Dal Manchester United nessuna offerta per ora

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Manchester City ha rimodulato l’offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly. La cifra proposta, adesso, è di 63 milioni più bonus. Il Napoli ne chiede 70 di parte fissa. Le parti non sono più così distanti. Pedullà aggiunge che dal Manchester United non è pervenuta alcuna offerta.

Il #ManchesterCity ha offerto 63 milioni più bonus al #Napoli per #Koulibaly. Il #Napoli chiede almeno 70 base fissa. Dallo #United nessuna offerta per ora — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 11, 2020