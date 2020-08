Ospina: “Messi può fare di tutto, ma noi ci crediamo. Altrimenti che giochiamo a fare?”

Il portiere colombiano del Napoli, David Ospina, ha parlato a Sky alla vigilia di Barcellona-Napoli al Camp Nou.

Cosa dirai ai tuoi compagni, per la tua esperienza, per la partita a porte chiuse?

“Situazione difficile in uno stadio vuoto, è dura, soprattutto una partita come questa. Ma il Napoli ha personalità e giocatori. Aspettiamo domani, conosciamo la squadra con cui ci confrontiamo. Speriamo di fare le cose bene per passare il girone”.