Messi al Manchester City complica non poco l’affare Koulibaly

L’argentino, anche a parametro zero, cambierebbe la strategia del club che era pronto ad un investimento importante per un difensore

Nel momento esatto in cui è partito il tam tam in rete alla notizia dell’addio di Lionel Messi al Barcellona, nello stesso tempo sono scattate le previsioni sul suo futuro. Il sogno dell’Inter, l’ennesima follia del PSG (alla faccia del fair play finanziario), ma soprattutto la riunione con Guardiola al Manchester City.

Naturalmente il board degli inglesi mai avrebbe preventivato un investimento per arrivare a Messi che però sarebbe obiettivamente irrinunciabile nel momento in cui l’argentino decidesse di ritrovare l’allenatore e l’amico Aguero. Di certo, un eventuale acquisto di tale portata cambierebbe totalmente la strategia di mercato inizialmente studiata, che come al solito da quando Guardiola guida il City prevedeva un massiccio investimento per un difensore.

L’intenzione è sempre stata quella di pescarlo dalla Serie A e il primo nome in lista era quello di Kalidou Koulibaly. Il suo agente, Fali Ramadani, aveva avuto anche un confronto con De Laurentiis per cominciare a delineare le cifre di un trasferimento, prendendo però atto che la richiesta del Napoli era ben superiore rispetto alla proposta del Manchester City. Dunque, prima di valutare un aumento dell’offerta, Guardiola ha provato un nuovo assalto al pupillo Bonucci, il suo difensore-tipo per l’impostazione dal basso e che vista l’età avrebbe sicuramente causato un esborso minore.

Il giocatore però non ha voluto tradire il patto fatto con gli altri senatori alla Juventus di assistere e sostenere Andrea Pirlo, appena insediatosi in panchina, e seppur lusingato ha declinato la proposta. In Inghilterra spesso si è fatto anche il nome di Skriniar, ma al momento non ci sono stati movimenti concreti.

In ogni caso, avendo già investito 23 milioni di euro per l’acquisto di Ferran Torres, il mercato del club è fermo, in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda Messi. E se dovesse andare in porto, è chiaro che difficilmente ci sarebbero le risorse per altri acquisti, anche per evitare ulteriori problemi con l’UEFA. Quindi, l’argentino renderebbe decisamente più complesso un gioco al rialzo per Koulibaly, a meno che non venga smantellata parte della rosa. Non la migliore delle idee, se l’obiettivo è quello di vincere la Champions League e tornare a dare battaglia al Liverpool in campionato.