Malagò promette battaglia sulla riforma dello Sport: «Chiamerò Conte»

Il presidente de CONI «Non si può incidere su questa materia così a ridosso delle elezioni federali. Un altro mandato non puoi non farlo fare»

Ha tuonato minaccioso Giovanni Malagò chiaramente spaventato dalla non approvazione della Riforma dello Sport messa a punto, anche grazie ai suoi ritocchi, e che gli avrebbe garantito di poter ottenere un altro mandato come presidente del CONI

«Se dovesse cadere la legge delega sulla riforma dello sport, le conseguenze in termini di sanzioni da parte del Cio saranno sicure e immediate. Non stiamo bluffando, qui stiamo letteralmente scherzando con il fuoco».