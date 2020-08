Liga, un caso di Covid nell’Espanyol

Lo comunica il club suo suo sito. Si tratta di un asintomatico, già posto in isolamento domiciliare. In attesa dei risultati dei testi si effettueranno solo allenamenti individuali

Non solo il Valencia, anche l’Espanyol, in Liga, comunica di avere un caso di Covid tra i tesserati. Il club spagnolo ha pubblicato una nota sul suo sito ufficiale per darne notizia. Si tratta di un asintomatico, già posto in isolamento domiciliare secondo il protocollo stabilito dalle autorità sanitarie.

In attesa dei risultati dei test a cui sono stati sottoposti tutti i membri della squadra e dello staff, l’Espanyol proseguirà con gli allenamenti individuali, come previsto da LaLiga in caso di contagi.

Dalla ripresa del campionato il club ha già registrato otto casi di Covid.