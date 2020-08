La Stampa: Higuain rifiuta la buonuscita offerta dalla Juve per rescindere il contratto

Nei piani della nuova Juventus di Pirlo non rientrano né Gonzalo né Khedira. Ma entrambi non vogliono cedere

Gonzalo Higuain non rientra nei piani della nuova Juventus di Andrea Pirlo. E con lui Khedira. Ma entrambi i giocatori, scrive La Stampa, rifiutano la buonuscita proposta dal club bianconero per la rescissione del contratto. Queste le parole del quotidiano.

“Non a caso il ds Paratici sta lavorando per trovare il giusto centravanti da affiancargli (salgono le quotazioni di Dzeko), ma prima deve vendere gli esuberi. In primis Gonzalo Higuain, ieri tra i primi ad arrivare alla Continassa insieme a Khedira: entrambi non rientrano nei piani della Juve e rifiutano una buonuscita per rescindere“.