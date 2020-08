La Liga: “Non daremo a Messi il permesso di lasciare il Barcellona senza pagare la clausola”

La Federazione dà ragione al Barcellona con un comunicato ufficiale e dichiara “la clausola è valida e va pagata”

Ancora un colpo di scena nella querelle Messi-Barcellona. LaLiga ha emesso un comunicato in cui si schiera dalla parte del club balugrana affermando che Messi è sotto contratto col Barcellona e senza il pagamento della clausola non avrà il via libera della federazione per considerare concluso il proprio rapporto lavorativo coi blaugrana.

La nota dichiara:

“La Liga ritiene opportuno chiarire che il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile al caso in cui Lionel Messi decida di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale del contratto“.

E prosegue:

“In ottemperanza alla normativa applicabile, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la preventiva procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non avrà precedentemente pagato l’importo di detta clausola”.