Due sconfitte su due, gli italiani sfotteranno ancora i francesi per aver fermato il campionato?

Se il Psg era favorito con l’Atalanta, il Lione non lo era con la Juventus. I bilanci sono salvi ma il calcio francese è più in salute

Francia-Italia 2-0. E se fossimo in Coppa Davis, nella vecchia Coppa Davis, la Francia ha vinto sia il singolare in cui era favorita sia quella in cui aveva certamente meno chance. La Francia del calcio ha battuto l’Italia del pallone sia col Psg sia con il Lione. Non significherà granché, ma probabilmente in Italia smetteranno di sfottere i francesi per aver fermato il campionato e non essersi piegato alla dittatura dei bilanci e dei diritti tv costringendo i calciatori a giocare ogni 72 ore. Ovviamente i giocatori erano d’accordo, era l’unico modo per difendere i loro stipendi.

Va tutto bene, nel rispetto delle idee diverse. Quel che ha colpito, in questi mesi, è stato il senso di derisione di alcuni media italiani nei confronti della decisione assunta dallo sport francese.

Sul campo i risultati sono stati evidenti. Anche a livello fisico, le squadre francesi si sono dimostrate più toniche. A parte, ovviamente, il divario tecnico tra il Psg e l’Atalanta. I bilanci sono salvi – grazie anche alla plusvalenze – ma il campo ha detto che non è stata la decisione più felice.