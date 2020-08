De Laurentiis: «Milik? Da sempre gli chiedo di prolungare. Mi guarda e non risponde. Sembra una sfinge»

«Se la Juve lo vuole è sufficiente pagarlo. Altrimenti resta qui e dovrà guadagnarsi la considerazione dell’allenatore. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno»

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista in cui tra i temi toccati, c’è anche quello della cessione di Milik. A De Laurentiis è stato chiesto se Milik andrà alla Juve. Questa la sua risposta:

«Se lo vogliono è sufficiente pagarlo. Altrimenti resta qui e poi bisognerà guadagnarsi la considerazione dell’allenatore. Milik è sul mercato da sempre, è da quando lo conosco che gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. Sembra una sfinge. Andrà via al miglior offerente, perché non farò sconti a nessuno».