Corsport: Napoli, “accordo morale” per Gabriel con il Lille, ma c’è l’Everton. Si lavora al piano B 

Il club di De Laurentiis pensa di essere al sicuro, viste le rassicurazioni di Lopez, e Gattuso non vuole altri che il brasiliano. Si valutano comunque Pezzella e Julien

Quando Koulibaly lascerà il Napoli occorrerà un altro centrale. Il Corriere dello Sport scrive che il club ha già un accordo morale con il Lille per Gabriel.

“In vantaggio nettissimo c’è Gabriel dos Santos Magalhaes (23 a dicembre) per il quale, a margine della trattativa Osimhen, Aurelio De Laurentiis ha ottenuto qualcosa che potremmo definire opzione morale, concessa al modico prezzo di 25 milioni di euro. La pressione dell’Everton di Ancelotti è ancora palpabile. Il Napoli ritiene di essere al sicuro, confortato dalla stretta di mano di Lopez, e comunque dà occhiate in giro”.