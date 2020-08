Conte parla da ex, dà l’addio: «Ne è valsa la pena allenare l’Inter, non faccio marcia indietro»

«Alcune situazioni non mi sono piaciute, se alcune situazioni influiscono sulla famiglia, non mi sta più bene. Qualcosa è successo, è inutile girarsi intorno»

Ai microfoni di Sky Sport, al termine della finale di Europa League perduta dall’Inter contro il Benfica, Antonio Conte rilascia dichiarazioni che hanno il sapore dell’addio. «Saluto tutti», ha concluso così.

Non c’è assolutamente astio, ci possono essere vedute diverse o non diverse. È stata un’annata dura. Per me è stato bellissimo e ringrazio la proprietà che mi ha dato questa opportunità. Ringrazierò comunque sempre per questa possibilità. Ne è valsa la pena essere allenatore dell’Inter. I miei calciatori mi hanno dato tanto. Adesso recuperiamo energia, ci vedremo tra qualche giorno. Faremo delle valutazioni per il bene dell’Inter, con o senza di me.

Alcune situazioni non mi sono piaciute, se alcune situazioni influiscono sulla famiglia, non mi sta più bene. Chiariremo senza rancore, senza alcun problema. Sarò sempre grato a chi mi ha dato questa possibilità ma è stato anche molto tosto. Io marcia indietro non la faccio.

Qualcosa è successo, inutile girarsi intorno. Bisogna capire se non si vuole passare un’altra annata così.