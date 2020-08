Chiellini: “Sarri è una persona vera. Il paragone con Pirlo è impossibile”

Il capitano della Nazionale in conferenza: “Il lockdown ha inficiato sul rientro ma ora mi sento di nuovo me stesso. Tutti abbiamo grande rispetto di Sarri”

Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal centro federale di Coverciano.

È stato strano giocare per mesi a porte chiuse, non c’è l’emozione che ti dà la gente. Ci auguriamo tutti che quanto prima possano tornare i tifosi allo stadio, così sembrano delle amichevoli. Il lockdown ha inficiato sul mio rientro, ora però ho ritrovato continuità e mi sento di nuovo me stesso. Tornare in Nazionale mi ha dato gioia.

Un anno in più può aiutarci a far crescere i nostri talenti. Bisogna arrangiarsi ora, speriamo che il campionato non si fermi. Serviranno sacrifici da parte di tutti. In queste partite daremo il massimo, senza cercare scuse ma dando qualcosa in più.

A quest’età non posso fare programmi a lungo termine. Ritiro dopo l’Europeo? Non lo escludo, se arrivo a farlo sarò felice perché significa essere tornato ad alti livelli. Sarei felice di coronare un’annata essendo protagonista all’Europeo. Poi dopo si vedrà, voglio godermi quel che farò negli ultimi mesi.

Pirlo per noi ora è il mister. Mancini? Non esiste persona migliore di lui. Ha iniziato giovane e in una grande squadra come la Fiorentina. Difficile dire quali errori non dovrà commettere Andrea. Non è corretto paragonarlo a Sarri, se domani dovessi fare io l’allenatore della Juventus mi mancherebbero molte basi ma conoscerei tutte le persone che mi circondano e così è per Pirlo. Sono situazioni diverse. Sarri è una persona vera, nessuno può dirgli niente. Sono uscite fuori tante cose, ma da parte nostra c’è rispetto e quindi anche da parte mia. Ho rispetto per la persona che è.