Per la Gazzetta, Gattuso ha bocciato Demme: con Veretout, lui e Lobotka in panchina

Per il centrocampo Gattuso vuole un giocatore che sappia lavorare col fisico e il palleggio, evidentemente Demme non ha risolto tutti i problemi che c’erano.

“In attesa che la mediana venga completata, Gattuso lavorerà per dare al centrocampo quell’equilibrio che s’è appena intravisto con l’inserimento, a gennaio, di Diego Demme. Ma, probabilmente, l’arrivo del tedesco non avrà risolto del tutto la questione, lì in mezzo il tecnico vuole un giocatore che sappia lavorare col fisico e abbia un buon palleggio. L’identikit risponde proprio a quello di Veretout, anche in previsione di un cambiamento tattico che si potrebbe rendere necessario per avere in campo, contemporaneamente, Osimhen e Mertens”.