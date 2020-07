Ugolini: “Il presidente del Lille ha mantenuto la parola data al Napoli”

Anche questa volta, l’affare del Napoli con il Lille ha lasciato un po’ con il fiato sospeso, nonostante le rassicurazioni si temeva un nuovo caso Pépé, ma alla fine le parti sembrano aver trovato finalmente un accordo

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parllato proprio di questa situazine ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli per parlare

Il Napoli non era infatti solo, ha sottolineato Ugolini, nella corsa per Osimhen

“C’erano state offerte di altri club per il talentuoso attaccante nigeriano della squadra francese, ma correttamente, il numero uno dei francesi ha voluto rispettare la parola data al club partenopeo. Bisogna soltanto aspettare i prossimi giorni anche perché il contratto che il ragazzo ha con il vecchio agente è ancora in essere. Bisogna soltanto risolvere al meglio la questione, prima di chiudere la trattativa che dovrebbe portarlo in maglia azzurra in vista dell’anno prossimo”.