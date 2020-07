I tifosi del Liverpool hanno festeggiato ad Anfield nonostante le raccomandazioni (VIDEO)

Il club e le istituzioni cittadine avevano chiesto di evitare raggruppamenti all’esterno dello stadio, ma non è servito a niente

Non sono servite le raccomandazioni né del club né delle istituzioni cittadine: i tifosi del Liverpool si sono ugualmente riversati all’esterno di Anfield per festeggiare la vittoria del titolo, all’ultima partita disputata in casa dai Reds contro il Chelsea.

Le immagini di Olivia Tobin, giornalista del Liverpool Echo, documentano come la festa si sia svolta come se non ci fosse un’epidemia in atto. Migliaia di persone di tutte le età, con bandiere e fuochi d’artificio, hanno celebrato il successo in Premier League.

The large crowd has erupted in song, as fireworks can be heard above. There’s people of all ages here and people have brought drums, flags, flares and footballs pic.twitter.com/mcyd44cF40 — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020