Sky: Napoli-Udinese, Gattuso ha un solo dubbio in mediana, Lobotka favorito su Demme

Sky Sport dà le ultime di formazione in casa Napoli. La squadra di Gattuso sarà impegnata al San Paolo, alle 19.30, contro l’Udinese.

Secondo l’emittente, l’allenatore schiererà Ospina tra i pali, mentre in difesa Hysaj e Mario Rui agiranno ai fianchi della coppia di centrali formata da Manolas e Koulibaly.

C’è ancora un dubbio in mediana. Gattuso non ha ancora scelto a chi affidare il ruolo di regista tra Demme e Lobotka, ma lo slovacco è favorito per una maglia da titolare. Sono confermati, invece, Fabian Ruiz e Zielisnki. Il tridente di attacco è quello classico: Gattuso si affida ai piccoletti Callejon, Mertens e Insigne.