Sky: Manolas può recuperare per il Barcellona

Ad ottobre subì un infortunio simile e gli bastarono meno di due settimane per recuperare: al Camp Nou potrebbe giocare anche titolare

Kostas Manolas ha riportato l’infrazione di due costole dopo uno scontro di gioco nella sfida col Sassuolo. L’infortunio lo tiene a rischio per l’impegno di Champions League col Barcellona del prossimo 8 agosto, ma stando a quanto riporta Sky Sport potrebbe recuperare.

Ad ottobre, subì una frattura nella stessa zona e tornò in campo soltanto 13 giorni dopo. Per questo il difensore greco potrebbe essere disponibile per la partita del Camp Nou anche come possibile titolare.